До Києва прибув віцеканцлер Німеччини 

Віцеканцлер Німеччини та міністр фінансів Ларс Клінгбайль у понеділок прибув з неанонсованим візитом до Києва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Після прибуття він заявив, що глава Кремля Владімір Путін повинен усвідомлювати, що підтримка Німеччиною України не ослабне.

"Путін не повинен мати ілюзій, що підтримка Німеччиною України може зникнути", – сказав Клінгбайль, лідер Соціал-демократичної партії, яка є молодшим партнером у коаліційному уряді канцлера Фрідріха Мерца.

"Навпаки: ми залишаємося другим за величиною партнером України у світі та найбільшим в Європі. Україна може і надалі покладатися на Німеччину", – сказав Клінгбайль.

Він заявив, що Україна повинна бути залученою до мирних переговорів, а для тривалого миру необхідне припинення вогню і надійні гарантії безпеки.

"З цією метою ми тісно координуємо наші дії на міжнародному рівні", – сказав він.

Нагадаємо, раніше Клінгбайль не підтримав заклик премʼєра Баварії Маркуса Зьодера з ХСС позбавити усіх біженців з України соціальних виплат.

Також Клінгбайль виправдав значне збільшення військових витрат Німеччини, заявивши, що це необхідно для протистояння загрозі з боку російського правителя.