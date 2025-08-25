В Киев прибыл вице-канцлер Германии

Вице-канцлер Германии и министр финансов Ларс Клингбайль в понедельник прибыл с неанонсированным визитом в Киев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

По прибытии он заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин должен осознавать, что поддержка Германией Украины не ослабнет.

фото с сайта die welt

"Путин не должен питать иллюзий, что поддержка Германией Украины может исчезнуть", – сказал Клингбайль, лидер Социал-демократической партии, которая является младшим партнером в коалиционном правительстве канцлера Фридриха Мерца.

"Наоборот: мы остаемся вторым по величине партнером Украины в мире и крупнейшим в Европе. Украина может и в дальнейшем полагаться на Германию", – сказал Клингбайль.

Он заявил, что Украина должна быть вовлеченной в мирные переговоры, а для длительного мира необходимо прекращение огня и надежные гарантии безопасности.

"С этой целью мы тесно координируем наши действия на международном уровне", – сказал он.

Напомним, ранее Клингбайль не поддержал призыв премьера Баварии Маркуса Зёдера из ХСС лишить всех беженцев из Украины социальных выплат.

Также Клингбайль оправдал значительное увеличение военных расходов Германии, заявив, что это необходимо для противостояния угрозе со стороны российского правителя.