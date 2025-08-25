Прем’єр-міністр Норвегії приїхав до України з візитом

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре прибув з візитом до України у понеділок, 25 серпня.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

Сибіга разом з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком зустрічав норвезького прем’єра на залізничному вокзалі у Києві.

Today in the morning, together with @AndriyYermak, we met Prime Minister @jonasgahrstore at the Kyiv train station. Norway is one of our closest allies. Prime Minister’s visit for talks with President @ZelenskyyUa is a strong sign of solidarity and support for our people. pic.twitter.com/fZ31MtQ7OZ – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 25, 2025

Очільник українського МЗС також поінформував, що у Києві у Стьоре заплановані переговори з президентом Володимиром Зеленським.

Сибіга назвав Норвегію одним із найближчих союзників України, а також додав, що цей візит "є сильним знаком солідарності та підтримки нашого народу".

Повідомляли також, що 25 серпня до Києва прибув віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль.

А 24 серпня Україну вперше відвідав прем’єр-міністр Канади Марк Карні.