Укр Рус Eng

Прем’єр-міністр Норвегії приїхав до України з візитом

Фото
Новини — Понеділок, 25 серпня 2025, 10:04 — Ірина Кутєлєва

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре прибув з візитом до України у понеділок, 25 серпня.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

Сибіга разом з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком зустрічав норвезького прем’єра на залізничному вокзалі у Києві.

Очільник українського МЗС також поінформував, що у Києві у Стьоре заплановані переговори з президентом Володимиром Зеленським.

Сибіга назвав Норвегію одним із найближчих союзників України, а також додав, що цей візит "є сильним знаком солідарності та підтримки нашого народу".

Повідомляли також, що 25 серпня до Києва прибув віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль.

А 24 серпня Україну вперше відвідав прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Норвегія Сибіга
Реклама: