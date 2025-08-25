Премьер-министр Норвегии приехал в Украину с визитом
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре прибыл с визитом в Украину в понедельник, 25 августа.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет "Европейская правда".
Сибига вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком встречал норвежского премьера на железнодорожном вокзале в Киеве.
Today in the morning, together with @AndriyYermak, we met Prime Minister @jonasgahrstore at the Kyiv train station. Norway is one of our closest allies. Prime Minister’s visit for talks with President @ZelenskyyUa is a strong sign of solidarity and support for our people. pic.twitter.com/fZ31MtQ7OZ– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 25, 2025
Глава украинского МИД также сообщил, что в Киеве у Стёре запланированы переговоры с президентом Владимиром Зеленским.
Сибига назвал Норвегию одним из ближайших союзников Украины, а также добавил, что этот визит "является сильным знаком солидарности и поддержки нашего народа".
Сообщалось также, что 25 августа в Киев прибыл вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль.
А 24 августа Украину впервые посетил премьер-министр Канады Марк Карни.