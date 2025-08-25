Укр Рус Eng

Премьер-министр Норвегии приехал в Украину с визитом

Новости — Понедельник, 25 августа 2025, 10:04 — Ирина Кутелева

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре прибыл с визитом в Украину в понедельник, 25 августа.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет "Европейская правда".

Сибига вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком встречал норвежского премьера на железнодорожном вокзале в Киеве.

Глава украинского МИД также сообщил, что в Киеве у Стёре запланированы переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Сибига назвал Норвегию одним из ближайших союзников Украины, а также добавил, что этот визит "является сильным знаком солидарности и поддержки нашего народа".

Сообщалось также, что 25 августа в Киев прибыл вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль.

А 24 августа Украину впервые посетил премьер-министр Канады Марк Карни.

Норвегия Сибига
