Прем'єр Канади Карні прибув до Києва

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні приїхав у Київ у День Незалежності, у неділю, 24 серпня.

Про це він повідомив у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Зранку, 24 серпня, Карні заявив, що "щойно прибув до Києва".

"У цей День незалежності України, у цей критичний момент в історії країни, Канада посилює свою підтримку та зусилля на шляху до справедливого і тривалого миру в Україні", – написав він.

Напередодні ЗМІ писали, що спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога очікують у Києві з дводенним візитом 24 та 25 серпня.

А 22 серпня президент Володимир Зеленський у Києві провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.