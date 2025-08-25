Прем'єр Норвегії про візит до Києва: у цей критичний момент важливо показати підтримку

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, який 25 серпня перебуває з візитом у Києві, наголосив на важливості демонструвати підтримку України на тлі посилення російських повітряних атак.

Заяву норвезького прем’єра наводить NRK, повідомляє "Європейська правда".

Цей візит став четвертим для Стьоре з початку повномасштабної війни РФ проти України. Окрім зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, у Стьоре заплановані переговори з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

"В Європі триває повномасштабна війна. За останні пів року Росія ще більше посилила удари безпілотників і ракет по Україні. У вирішальний для України момент важливо продемонструвати підтримку її оборонної боротьби", – заявив прем'єр Норвегії.

Він також додав, що Норвегія підтримує ініціативу президента США Дональда Трампа щодо мирного процесу та роботи над гарантіями безпеки.

"Вкрай важливо зберегти і посилити тиск на Росію", – зауважив Стьоре.

Коментуючи свій приїзд на запрошення Зеленського, очільник норвезького уряду також сказав, що український президент "хоче підтримувати тісний контакт зі своїми найближчими партнерами".

При цьому зазначається, що Стьоре здійснює візит в Україну у свій день народження. 25 серпня прем’єр-міністру Норвегії виповнюється 65 років.

Повідомляли також, що 25 серпня до Києва прибув віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль.