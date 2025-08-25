Премьер Норвегии о визите в Киев: в этот критический момент важно показать поддержку

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, который 25 августа находится с визитом в Киеве, отметил важность демонстрировать поддержку Украины на фоне усиления российских воздушных атак.

Заявление норвежского премьера приводит NRK, сообщает "Европейская правда".

Этот визит стал четвертым для Стёре с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Кроме встречи с президентом Владимиром Зеленским, у Стёре запланированы переговоры с премьер-министром Юлией Свириденко.

"В Европе продолжается полномасштабная война. За последние полгода Россия еще больше усилила удары беспилотников и ракет по Украине. В решающий для Украины момент важно продемонстрировать поддержку ее оборонительной борьбы", – заявил премьер Норвегии.

Он также добавил, что Норвегия поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа относительно мирного процесса и работы над гарантиями безопасности.

"Крайне важно сохранить и усилить давление на Россию", – отметил Стёре.

Комментируя свой приезд по приглашению Зеленского, глава норвежского правительства также сказал, что украинский президент "хочет поддерживать тесный контакт со своими ближайшими партнерами".

При этом отмечается, что Стёре осуществляет визит в Украину в свой день рождения. 25 августа премьер-министру Норвегии исполняется 65 лет.

Сообщалось также, что 25 августа в Киев прибыл вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль.