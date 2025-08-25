Латвійський євродепутат: РФ доведеться скоротити витрати на війну зовсім скоро

Депутат Європарламенту від Латвії Мартіньш Стакіс припускає, що Росія зовсім скоро буде змушена скоротити витрати на війну, оскільки проблеми в її економіці лише поглиблюються.

Заяву латвійського євродепутата наводить LSM, повідомляє "Європейська правда".

За словами Стакіса, Росія – це "колос на глиняних ногах". Дефіцит російського бюджету лише зростає: зараз він становить близько 55 млрд євро, а до кінця року, швидше за все, досягне вже 90 млрд євро.

Водночас, наголосив він, РФ не в змозі заповнити таку бюджетну дірку, оскільки доходи від енергоресурсів вже не такі високі.

На його думку, якщо економічний спад в Росії буде відбуватися так само стрімко, їй доведеться скоротити витрати на війну проти України.

Як зазначив євродепутат, історія показує, що в таких умовах держави часто змушені припиняти війну.

"Росія програє цю війну не на полі бою, а саме в економіці. Якщо це відбуватиметься так стрімко, як зараз, думаю, що у Росії не буде інших варіантів, крім як все-таки урізати витрати на воєнні дії", – сказав він.

Євродепутат прогнозує, що РФ може піти на скорочення військових витрат "навіть протягом місяця".

Як повідомляла "ЄП", голови МЗС країн Євросоюзу обговорять 19-й пакет санкцій проти Росії 29-30 серпня у Копенгагені.

Зазначалось, що цей новий пакет санкцій може бути ухвалений вже у вересні 2025 року.

18 липня ЄС затвердив багатостраждальний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який довго не могли погодити через спротив Словаччини і Мальти.