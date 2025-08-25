Латвийский евродепутат: РФ придется сократить расходы на войну совсем скоро

Депутат Европарламента от Латвии Мартиньш Стакис предполагает, что Россия совсем скоро будет вынуждена сократить расходы на войну, поскольку проблемы в ее экономике только углубляются.

Заявление латвийского евродепутата приводит LSM, сообщает "Европейская правда".

По словам Стакиса, Россия – это "колосс на глиняных ногах". Дефицит российского бюджета только растет: сейчас он составляет около 55 млрд евро, а до конца года, скорее всего, достигнет уже 90 млрд евро.

В то же время, подчеркнул он, РФ не в состоянии заполнить такую бюджетную дыру, поскольку доходы от энергоресурсов уже не так высоки.

По его мнению, если экономический спад в России будет происходить так же стремительно, ей придется сократить расходы на войну против Украины.

Как отметил евродепутат, история показывает, что в таких условиях государства часто вынуждены прекращать войну.

"Россия проигрывает эту войну не на поле боя, а именно в экономике. Если это будет происходить так стремительно, как сейчас, думаю, что у России не будет других вариантов, кроме как все-таки урезать расходы на военные действия", – сказал он.

Евродепутат прогнозирует, что РФ может пойти на сокращение военных расходов "даже в течение месяца".

Как сообщала "ЕП", главы МИД стран Евросоюза обсудят 19-й пакет санкций против России 29-30 августа в Копенгагене.

Ранее сообщалось, что этот новый пакет санкций может быть принят уже в сентябре 2025 года.

18 июля ЕС утвердил многострадальный 18-й пакет санкций Евросоюза против России, который долго не могли согласовать из-за сопротивления Словакии и Мальты.