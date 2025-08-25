Фон дер Ляєн захистила "міцну, хоч і не ідеальну" торговельну угоду із США

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн захистила торговельну угоду Євросоюзу з США, стверджуючи, що вона забезпечує стабільність і дозволяє уникнути ескалації напруженості з ключовим союзником.

Її слова цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн вважає, що торгова війна між Європейським Союзом і США була б "святковою подією" для Росії та Китаю.

"Натомість ми домовилися про міцну, хоч і не ідеальну угоду", – сказала вона.

Президентка Єврокомісії попередила, що тарифи у відповідь можуть спровокувати дорогий торговельний конфлікт із "негативними наслідками для наших працівників, споживачів і нашої промисловості".

На відміну від інших торговельних партнерів США, яким додатково до існуючих мит були встановлені нові базові ставки, ЄС зіштовхується з 15-відсотковим митом, яке є "всеосяжним", сказала фон дер Ляєн.

"Це дозволяє європейським товарам потрапляти на ринок США на більш вигідних умовах, що дає компаніям ЄС значну перевагу", – запевнила вона.

Нагадаємо, 28 липня була укладена рамкова торговельна угода між президентом США Дональдом Трампом та головою Єврокомісії.

Угода запроваджує болючі 15% мита на всі товари з ЄС до США – від автомобілів до вин. Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася".

Водночас німецька економіка скоротилася на 0,3% на тлі сповільнення експорту через тарифи США.

21 серпня стало відомо, що Європейському Союзу вдалося зафіксувати нульові тарифи з боку Сполучених Штатів на ряд товарів, таких як літаки та їхні частини й фармацевтичні генерики.