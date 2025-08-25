Фон дер Ляйен защитила "прочное, хотя и не идеальное" торговое соглашение с США

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен защитила торговое соглашение блока с США, утверждая, что оно обеспечивает стабильность и позволяет избежать эскалации напряженности с ключевым союзником.

Ее слова цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляйен считает, что торговая война между Европейским Союзом и США была бы "праздничным событием" для России и Китая.

"Вместо этого мы договорились о прочном, хотя и не идеальном соглашении", – сказала она.

Президент Еврокомиссии предупредила, что ответные тарифы могут спровоцировать дорогостоящий торговый конфликт с "негативными последствиями для наших работников, потребителей и нашей промышленности".

В отличие от других торговых партнеров США, которым дополнительно к существующим пошлинам были установлены новые базовые ставки, ЕС сталкивается с 15-процентной пошлиной, которая является "всеобъемлющей", сказала фон дер Ляйен.

"Это позволяет европейским товарам попадать на рынок США на более выгодных условиях, что дает компаниям ЕС значительное преимущество", – заверила она.

Напомним, 28 июля было заключено рамочное торговое соглашение между президентом США Дональдом Трампом и председателем Еврокомиссии.

Соглашение вводит болезненные 15-процентные пошлины на все товары из ЕС в США – от автомобилей до вин. Трамп похвалил договоренность как "самую большую сделку, которая когда-либо заключалась".

В то же время немецкая экономика сократилась на 0,3% на фоне замедления экспорта из-за тарифов США.

21 августа стало известно, что Европейскому Союзу удалось зафиксировать нулевые тарифы со стороны Соединенных Штатов на ряд товаров, таких как самолеты и их части и фармацевтические генерики.