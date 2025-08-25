Німеччина зобов'язалась надавати Україні 9 млрд євро щорічно

Німеччина зобов'язалась надавати Україні дев'ять мільярдів євро щорічно протягом найближчих років.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив німецький віцеканцлер Ларс Клінгбайль, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

До того Клінгбайль обговорив із міністром фінансів України Сергієм Марченком продовження та варіанти підтримки України.

"Як міністр фінансів, я наголосив, і це також було погоджено Федеральним урядом, що ми зобов'язуємося підтримувати Україну в найближчі роки, витрачаючи 9 мільярдів євро щорічно", – сказав він.

По прибутті до Києва зранку 25 серпня Клінгбайль заявив, що глава Кремля Владімір Путін повинен усвідомлювати, що підтримка Німеччиною України не ослабне.

Нагадаємо, раніше Клінгбайль не підтримав заклик премʼєра Баварії Маркуса Зьодера з ХСС позбавити усіх біженців з України соціальних виплат.

Також Клінгбайль виправдав значне збільшення військових витрат Німеччини, заявивши, що це необхідно для протистояння загрозі з боку російського правителя.