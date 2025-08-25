Германия обязалась предоставлять Украине 9 млрд евро ежегодно

Германия обязалась предоставлять Украине девять миллиардов евро ежегодно в течение ближайших лет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

До этого Клингбайль обсудил с министром финансов Украины Сергеем Марченко продолжение и варианты поддержки Украины.

"Как министр финансов, я подчеркнул, и это также было согласовано Федеральным правительством, что мы обязуемся поддерживать Украину в ближайшие годы, тратя 9 миллиардов евро ежегодно", – сказал он.

По прибытии в Киев утром 25 августа Клингбайль заявил, что глава Кремля Владимир Путин должен осознавать, что поддержка Германией Украины не ослабнет.

Напомним, ранее Клингбайль не поддержал призыв премьера Баварии Маркуса Зёдеры из ХСС лишить всех беженцев из Украины социальных выплат.

Также Клингбайль оправдал значительное увеличение военных расходов Германии, заявив, что это необходимо для противостояния угрозе со стороны российского правителя.