Ліворадикали заблокували офіс голови МЗС Німеччини на знак протесту

Представники крайнього лівого угруповання TKKG у понеділок влаштували протест біля офісу міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля в місті Рендсбург на півночі країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Протестувальники біля офісу Вадефуля хотіли привернути увагу до становища Маї Т. – небінарної персони, яку уже 14 місяців утримують під вартою в Угорщині через нібито побиття правих екстремістів на протесті в лютому 2023 року.

У TKKG звинувачують главу МЗС Німеччини у бездіяльності та стверджують, що протест мав на меті привернути увагу до становища Маї Т.

Поліція Рендсбурга повідомила, що на сходовій клітці перед офісом Вадефуля сиділи "три-чотири" людини в масках, які не робили жодних заяв. Акція була мирною.

Сам міністр у цей час перебуває з візитом у Хорватії.

Небінарну Маю Т. судять у Будапешті за нанесення тілесних ушкоджень під час протестів проти правих екстремістів у лютому 2023 року. Маї Т. загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 24 років.

На початку року біля офісу Християнсько-демократичного союзу в Берліні відбулися протести проти того, що ініціативу політсили з протидії міграції вдалось ухвалити за підтримки ультраправих.

У травні в Берліні пройшли пропалестинські протести, які переросли у сутички учасників акції з правоохоронцями.