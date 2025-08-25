Леворадикалы заблокировали офис главы МИД Германии в знак протеста
Представители крайней левой группировки TKKG в понедельник устроили протест возле офиса министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля в городе Рендсбург на севере страны.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
Протестующие у офиса Вадефуля хотели привлечь внимание к положению Майи Т. – небинарной персоны, которую уже 14 месяцев удерживают под стражей в Венгрии из-за якобы избиения правых экстремистов на протесте в феврале 2023 года.
В TKKG обвиняют главу МИД Германии в бездействии и утверждают, что протест имел целью привлечь внимание к положению Майи Т.
Полиция Рендсбурга сообщила, что на лестничной клетке перед офисом Вадефуля сидели "три-четыре" человека в масках, которые не делали никаких заявлений. Акция была мирной.
Сам министр в это время находится с визитом в Хорватии.
Небинарную Майю Т. судят в Будапеште за нанесение телесных повреждений во время протестов против правых экстремистов в феврале 2023 года. Майе Т. грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 24 лет.
В начале года возле офиса Христианско-демократического союза в Берлине состоялись протесты против того, что инициативу политсилы по противодействию миграции удалось принять при поддержке ультраправых.
В мае в Берлине прошли пропалестинские протесты, которые переросли в столкновения участников акции с правоохранителями.