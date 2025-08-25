У Німеччині вважають, що Путін досі не зацікавлений у мирі

Речник німецького уряду Штефан Корнеліус у понеділок заявив, що після інтенсивних дипломатичних зусиль для завершення війни в Україні лідер Росії Владімір Путін досі не зацікавлений у мирі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv.

Корнеліус назвав "великим кроком уперед" інтенсифікацію політичного процесу щодо повномасштабної російської війни проти України, який, за його словами, є наймасштабнішим з 2022 року.

"Незважаючи на всі зрушення в позиціях окремих акторів, зростає ясність, що Росія, як агресор, все ще насправді не готова до політичної угоди", – додав він.

Коментуючи позицію президента США Дональда Трампа щодо Росії, речник уряду Німеччини висловив сподівання, що "кожен зробить висновки щодо наслідків".

"Тільки припинення вогню зрештою підкреслить серйозність Росії в пошуку миру", – сказав він.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц днями заявив, що дипломатичні зусилля щодо припинення війни РФ в Україні все ще зіштовхуються зі значними труднощами.

Більшість громадян Німеччини вважають, що їхній канцлер не може суттєво вплинути на президента США в питаннях, пов'язаних з війною в Україні.