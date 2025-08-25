В Германии считают, что Путин до сих пор не заинтересован в мире

Представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус в понедельник заявил, что после интенсивных дипломатических усилий для завершения войны в Украине лидер России Владимир Путин до сих пор не заинтересован в мире.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на n-tv.

Корнелиус назвал "большим шагом вперед" интенсификацию политического процесса по полномасштабной российской войне против Украины, который, по его словам, является самым масштабным с 2022 года.

"Несмотря на все сдвиги в позициях отдельных акторов, растет ясность, что Россия, как агрессор, все еще на самом деле не готова к политическому соглашению", – добавил он.

Комментируя позицию президента США Дональда Трампа по России, представитель правительства Германии выразил надежду, что "каждый сделает выводы относительно последствий".

"Только прекращение огня в конце концов подчеркнет серьезность России в поиске мира", – сказал он.

Канцлер Германии Фридрих Мерц на днях заявил, что дипломатические усилия по прекращению войны РФ в Украине все еще сталкиваются со значительными трудностями.

Большинство граждан Германии считают, что их канцлер не может существенно повлиять на президента США в вопросах, связанных с войной в Украине.