Мерц оцінив прогрес у мирному врегулюванні російсько-української війни у 2%

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що дипломатичні зусилля щодо припинення війни РФ в Україні все ще зіштовхуються зі значними труднощами.

Його слова цитує Die Presse, пише "Європейська правда".

Мерц вважає, що дипломатичні зусилля щодо припинення російсько-української війни в Україні все ще зіштовхуються із серйозними викликами.

Німецький канцлер заявив, що його країна та Європейський Союзу ще не доклали "більших дипломатичних зусиль, ніж за останні три тижні" у війні в Україні.

"Будь ласка, нехай сьогодні ніхто не каже, що ми обговорюємо лише поставки зброї", – наголосив він.

Однак Мерц також попередив, що для досягнення миру в Україні необхідна довгострокова прихильність. З огляду на заяви очільника Кремля Владіміра Путіна, Мерц сказав, що "всім має бути зрозуміло", наскільки "складним" це завдання залишатиметься протягом тижнів або навіть місяців.

"Ми зробили перші кроки. Але дозвольте мені висловитись так: ми на десятикілометровій дистанції і, можливо, пробігли перші 200 метрів. У будь-якому разі, ми рухаємося в правильному напрямку", – підсумував він.

Як відомо, Мерц брав участь у переговорах у багатосторонньому форматі між лідерами України, США, Єврокомісії, НАТО та низки європейських держав минулого тижня. Переговори переривалися, щоби Трамп зателефонував Путіну.

Пізніше Мерц заявив, що президент Володимир Зеленський та очільник Кремля можуть зустрітися протягом найближчих двох тижнів.

Також варто зауважити, що більшість громадян Німеччини вважають, що їхній канцлер не може суттєво вплинути на президента США в питаннях, пов'язаних з війною в Україні.