Глава МЗС Британії засудив ізраїльський удар по лікарні в Газі

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі закликав до припинення вогню після удару Ізраїлю по лікарні Насер на півдні сектора Гази у понеділок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Леммі сказав, що "нажаханий через атаку Ізраїлю на лікарню Насер".

"Цивільне населення, медичні працівники та журналісти повинні бути захищені. Необхідно негайно припинити вогонь", – додав він.

У понеділок так зване "міністерство охорони здоровʼя" Гази заявило про загибель щонайменше 20 людей у результаті ізраїльських ударів по лікарні Насер, з них п'ятеро журналістів.

Німеччина вже засудила удар і закликала Ізраїль забезпечити доступ до Гази.

Нагадаємо, 10 серпня Ізраїль вдарив по намету журналістів Al Jazeera, внаслідок чого загинули відомий кореспондент Анас аль-Шаріф і ще шестеро людей.

Подія викликала широкий міжнародний резонанс: Берлін вимагав пояснень від уряду, а британський прем’єр наголосив на повторюваних нападах на журналістів у Газі.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Ізраїль під захистом Орбана. Як Європа змінює політику в регіоні на тлі катастрофи у Газі.