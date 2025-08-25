Глава МИД Великобритании осудил израильский удар по больнице в Газе

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми призвал к прекращению огня после удара Израиля по больнице Насер на юге сектора Газы в понедельник.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Лэмми сказал, что "в ужасе из-за атаки Израиля на больницу Насер".

"Гражданское население, медицинские работники и журналисты должны быть защищены. Необходимо немедленно прекратить огонь", – добавил он.

В понедельник так называемое "министерство здравоохранения" Газы заявило о гибели по меньшей мере 20 человек в результате израильских ударов по больнице Насер, из них пятеро журналистов.

Германия уже осудила удар и призвала Израиль обеспечить доступ в Газу.

Напомним, 10 августа Израиль ударил по палатке журналистов Al Jazeera, в результате чего погибли известный корреспондент Анас аль-Шариф и еще шесть человек.

Событие вызвало широкий международный резонанс: Берлин требовал объяснений от правительства, а британский премьер отметил повторяющиеся нападения на журналистов в Газе.

