Трамп хоче ще одного побачення з лідером Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп припустив, що "колись" проведе ще одну зустріч з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином, з яким "дуже добре ладнає".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами в понеділок.

Американський президент сказав, що "дуже добре ладнає з Кім Чен Ином".

"Насправді, одного дня я зустрінуся з ним. Я з нетерпінням чекаю на цю зустріч", – додав він.

Трамп нагадав, що під час першого президентського терміну двічі зустрічався з лідером Північної Кореї, який "був дуже добрий до мене", і "ми чудово порозумілися".

На початку квітня Трамп не виключив, що "в якийсь момент" може сконтактувати з Північною Кореєю, і знову сказав, що у нього "дуже хороші відносини" з Кім Чен Ином.

Після цього, за даними ЗМІ, в американській адміністрації почали обговорення подальших кроків для налагодження комунікації з КНДР.