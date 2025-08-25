Трамп хочет еще одной встречи с лидером Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп предположил, что "когда-нибудь" проведет еще одну встречу с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, с которым "очень хорошо ладит".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп сказал во время общения с журналистами в понедельник.

Американский президент сказал, что "очень хорошо ладит с Ким Чен Ыном".

"На самом деле, однажды я встречусь с ним. Я с нетерпением жду этой встречи", – добавил он.

Трамп напомнил, что во время первого президентского срока дважды встречался с лидером Северной Кореи, который "был очень добр ко мне", и "мы прекрасно поладили".

В начале апреля Трамп не исключил, что "в какой-то момент" может связаться с Северной Кореей, и снова сказал, что у него "очень хорошие отношения" с Ким Чен Ыном.

После этого, по данным СМИ, в американской администрации начали обсуждение дальнейших шагов для налаживания коммуникации с КНДР.