Аварія вертольота біля узбережжя Англії: троє загиблих

У результаті аварії вертольота на острові Вайт біля узбережжя Англії в понеділок загинули три людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Вертоліт, як повідомлялось, розбився поблизу міста Шанклін на острові Вайт приблизно о 09:20 за британським часом.

За даними рятувальників, на борту перебували чотири людини. Троє з них загинули, четверту в тяжкому стані доправили до Центру травматології Університетської лікарні Саутгемптона.

Фото: Echo/Solent

Вертоліт вилетів приблизно о 9-й ранку в понеділок для льотного тренування. Поліція Англії наразі встановлює особи його пасажирів.

Міська влада Шанкліна висловила подяку пілоту за те, що він "приземлив вертоліт" подалі від населених пунктів, тим самим запобігши ще більшій кількості жертв.

Раніше дві людини загинули в результаті авіакатастрофи невеликого літака в районі іспанського муніципалітету Понтон-де-Рекена (Валенсія).

На початку серпня в аварії невеликого літака біля іспанського острова Майорка загинули двоє людей – батько, у минулому пілот ВПС США, і його син-підліток.