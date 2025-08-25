Авария вертолета у побережья Англии: трое погибших

В результате аварии вертолета на острове Уайт у побережья Англии в понедельник погибли три человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Вертолет, как сообщалось, разбился вблизи города Шанклин на острове Уайт примерно в 09:20 по британскому времени.

По данным спасателей, на борту находились четыре человека. Трое из них погибли, четвертого в тяжелом состоянии доставили в Центр травматологии Университетской больницы Саутгемптона.

Фото: Echo/Solent

Вертолет вылетел примерно в 9 утра в понедельник для летной тренировки. Полиция Англии в настоящее время устанавливает личности его пассажиров.

Городские власти Шанклина выразили благодарность пилоту за то, что он "приземлил вертолет" подальше от населенных пунктов, тем самым предотвратив еще большее количество жертв.

Ранее два человека погибли в результате авиакатастрофы небольшого самолета в районе испанского муниципалитета Понтон-де-Рекена (Валенсия).

В начале августа в аварии небольшого самолета у испанского острова Майорка погибли два человека – отец, в прошлом пилот ВВС США, и его сын-подросток.