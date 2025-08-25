У Британії розбився вертоліт, одна людина постраждала

На британському острові Вайт у понеділок, 25 серпня, розбився вертоліт, попередньо відомо про одного постраждалого.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

У понеділок, 25 серпня, вертоліт розбився в полі поблизу приморського курортного містечка на британському острові Вайт.

Одна людина була доставлена вертольотом до великого травматологічного центру.

Фото: Х

Поліція графства Гемпшир і острова Вайт повідомила, що вертоліт впав у полі поблизу Вентнера.

Наразі невідомо, скільки людей перебувало на борту та чи є інші постраждалі.

У Британії в липні внаслідок падіння літака в аеропорту Саутенд загинули чотири людини.

Нещодавно у Польщі в районі міста Радом розбився цивільний гелікоптер, двоє людей опинились у лікарні.