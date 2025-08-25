У Британії розбився вертоліт, одна людина постраждала
Фото
Новини — Понеділок, 25 серпня 2025, 14:37 —
Новини — Понеділок, 25 серпня 2025, 14:37 —
На британському острові Вайт у понеділок, 25 серпня, розбився вертоліт, попередньо відомо про одного постраждалого.
Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".
У понеділок, 25 серпня, вертоліт розбився в полі поблизу приморського курортного містечка на британському острові Вайт.
Одна людина була доставлена вертольотом до великого травматологічного центру.
Поліція графства Гемпшир і острова Вайт повідомила, що вертоліт впав у полі поблизу Вентнера.
Наразі невідомо, скільки людей перебувало на борту та чи є інші постраждалі.
У Британії в липні внаслідок падіння літака в аеропорту Саутенд загинули чотири людини.
Нещодавно у Польщі в районі міста Радом розбився цивільний гелікоптер, двоє людей опинились у лікарні.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: