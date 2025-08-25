Польща: російський дрон, який упав на Люблінщині, міг залетіти з України

Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський повідомив у понеділок, що дрон, який у ніч проти 20 серпня вибухнув на території Люблінського воєводства, ймовірно, прилетів з території України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

Заступник глави польського МЗС підкреслив, що зараз проводиться дуже детальний аналіз уламків апарата, який упав на території Польщі.

"Наразі немає офіційної версії. Однак з того, що я чую – це не офіційна версія, ми чекаємо на звіт – він влетів з території України, що є цікавим, оскільки українці є найкраще підготовленими з усіх країн до боротьби з дронами, бо мають з цим справу щодня", – сказав Теофіл Бартошевський.

"Ми вважаємо, що це був російський дрон, який пролетів через територію України", – підкреслив він.

Вранці 20 серпня стало відомо, що на кукурудзяне поле в селі Осини Люблінського воєводства Польщі впав невідомий предмет, який потім вибухнув.

Польська влада вважає, що повітряний простір країни з "дуже високою" ймовірністю порушив російський дрон "Гербера" з китайським двигуном.

Міністерство закордонних справ Польщі передало посольству Росії ноту протесту у звʼязку з падінням російського дрона.