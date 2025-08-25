Влада Польщі обіцяє не засекречувати розслідування інциденту з падінням російського дрона

В польському уряді запевнили, що дані розслідування інциденту з падінням і вибухом російського дрона в селі Осини не будуть засекречені.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник глави польського МВС Чеслав Мрочек в ефірі RMF FM.

Мрочек зазначив, що прокурор, який займається розслідуванням інциденту з дроном, добре інформує громадськість.

"У цій справі ведеться розслідування прокуратурою. Прокурор добре комунікує з громадськістю. У цій справі нічого не буде засекречено", – сказав заступник міністра.

Він запевнив, що суспільство дізнається про всі обставини цього випадку.

"Зразки для дослідження були взяті різними експертами, ці дії вимагають часу, але ми з упевненістю можемо сказати, що з самого початку ми надаємо всю інформацію, ніяких замовчувань немає", – заявив Мрочек.

Він також додав, що Польща має можливості виявляти такі об'єкти та знешкоджувати їх.

"Ми маємо певні недоліки… якщо йдеться про виявлення об'єктів, що летять на низьких висотах… Але ми в змозі задіяти всі власні додаткові сили і контролювати ситуацію. Ба більше, ми маємо можливості НАТО. Ми маємо можливості виявляти і знищувати такі об'єкти", – підкреслив заступник глави МВС.

Вранці 20 серпня стало відомо, що на кукурудзяне поле в селі Осини Люблінського воєводства Польщі впав невідомий предмет, який потім вибухнув.

Польська влада вважає, що повітряний простір країни з "дуже високою" ймовірністю порушив російський дрон "Гербера" з китайським двигуном.

Міністерство закордонних справ Польщі передало посольству Росії ноту протесту у звʼязку з падінням російського дрона.