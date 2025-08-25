Польша: российский дрон, упавший в Люблинском воеводстве, мог залететь из Украины

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский сообщил в понедельник, что дрон, который в ночь на 20 августа взорвался на территории Люблинского воеводства, вероятно, прилетел с территории Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

Заместитель главы польского МИД подчеркнул, что сейчас проводится очень подробный анализ обломков аппарата, который упал на территории Польши.

"Пока нет официальной версии. Однако из того, что я слышу – это не официальная версия, мы ждем отчет – он влетел с территории Украины, что интересно, поскольку украинцы лучше всех в странах подготовлены к борьбе с дронами, потому что имеют с этим дело ежедневно", – сказал Теофил Бартошевский.

"Мы считаем, что это был российский дрон, который пролетел через территорию Украины", – подчеркнул он.

Утром 20 августа стало известно, что на кукурузное поле в селе Осины Люблинского воеводства Польши упал неизвестный предмет, который затем взорвался.

Польские власти считают, что воздушное пространство страны с "очень высокой" вероятностью нарушил российский дрон "Гербера" с китайским двигателем.

Министерство иностранных дел Польши передало посольству России ноту протеста в связи с падением российского дрона.