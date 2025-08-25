Естонські прикордонники затримали чоловіка, який сплавав до Росії та назад

В Естонії в неділю затримали чоловіка, який незаконно перетнув кордон з Росією через річку Нарва і повернувся.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Співробітник Нарвського прикордонного кордону у ніч проти неділі, 24 серпня, помітив рух на річці Нарва.

Патруль, який вирушив на місце, з'ясував, що чоловік по Нарві здійснив заплив з Естонії до Росії.

Того ж дня близько сьомої години ранку прикордонна служба помітила людину, яка цього разу пливла з Росії до Естонії.

На подію відреагував патруль, який затримав 45-річного чоловіка. Прикордонники з'ясували, що це була та сама людина, яка вночі вирушила вплав у бік Росії.

Точні обставини інциденту встановлюються, додали у Департаменті поліції та прикордонної охорони.

Раніше у серпні в Естонії після нелегального перетину естонсько-російського кордону затримали громадянина Польщі, його підозрюють у намірах вступити в армію РФ.

Департамент поліції та прикордонної служби Естонії раніше казав, що вздовж річки Нарва, яка є частиною східного кордону з Росією, можна облаштувати більше офіційних зон для купання.