Эстонские пограничники задержали мужчину, который сплавал в Россию и обратно

В Эстонии в воскресенье задержали мужчину, который незаконно пересек границу с Россией через реку Нарва и вернулся.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Сотрудник Нарвского пограничного кордона в ночь на воскресенье, 24 августа, заметил движение на реке Нарва.

Патруль, который выехал на место, выяснил, что мужчина по Нарве совершил заплыв из Эстонии в Россию.

В тот же день около семи часов утра пограничная служба заметила человека, который на этот раз плыл из России в Эстонию.

На происшествие отреагировал патруль, который задержал 45-летнего мужчину. Пограничники выяснили, что это был тот же человек, который ночью отправился вплавь в сторону России.

Точные обстоятельства инцидента устанавливаются, добавили в Департаменте полиции и пограничной охраны.

Ранее в августе в Эстонии после нелегального пересечения эстонско-российской границы задержали гражданина Польши, его подозревают в намерениях вступить в армию РФ.

Департамент полиции и пограничной службы Эстонии ранее заявлял, что вдоль реки Нарва, которая является частью восточной границы с Россией, можно обустроить больше официальных зон для купания.