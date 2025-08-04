В Естонії пропонують облаштувати більше місць для купання в річці на кордоні з РФ

В Естонії Департамент поліції та прикордонної служби вважає, що вздовж річки Нарва, яка є частиною східного кордону з Росією, можна облаштувати більше офіційних зон для купання.

Про це повідомляє ERR, інформує "Європейська правда".

Купання в річці Нарва, яка розділяє Естонію та Російську Федерацію, може обернутися великим штрафом, оскільки це порушення кордону.

Цього літа естонська прикордонна служба зафіксувала 30 порушень заборони на купання. Найвищий штраф склав 600 євро, хоча в більшості випадків було винесено попередження.

Естонські прикордонники вважають, що крім єдиного офіційно дозволеного місця в Йоаору, що в місті Нарва, має бути більше зон для купання.

Поточна ситуація зберігається вже майже 30 років. І хоча веслування не заборонено, прикордонники втручаються, щойно людина починає запливати за межі офіційної зони.

Це пов'язано як з безпекою, так і з охороною, головним чином для того, щоб люди не були знесені течією і не опинилися по той бік кордону.

На певних умовах люди також можуть купатися в гирлі річки Нарва, але оскільки це неофіційне місце, там немає буїв-позначок та рятувальників.

"Це дуже популярне місце серед громадськості, яке люди відвідують постійно. Якщо вони купаються, то роблять це на власний ризик", – сказав мер Нарва-Йоесуу Максим Ільїн.

Нещодавно влада Естонії попередила про посилення GPS-перешкод в районі Нарви та узбережжя Нарвської затоки.

Повідомляли також, що Поліція і прикордонна служба Естонії просувається вперед з планами щодо розробки автономного роботизованого судна, яке буде патрулювати східний кордон з Росією, більша частина якого проходить по річках.