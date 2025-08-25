Reuters: у Трампа обговорюють санкції проти посадовців ЄС

Адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість запровадження санкцій проти посадовців ЄС або його держав-членів, відповідальних за ухвалення регулювання проти ІТ-компаній.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters з посиланням на двох проінформованих джерел.

За інформацією Reuters, під потенційні санкції США можуть потрапити європейські посадовці, причетні до ухвалення Акта про цифрові послуги. Він зобовʼязав технологічних гігантів докласти більше зусиль для боротьби з незаконним контентом і насамперед зачепив американські компанії.

У США публічно критикували Акт про цифрові послуги, стверджуючи, що він накладає надмірні обмеження на свободу вираження поглядів в інтернеті.

Джерела Reuters стверджують, що минулого тижня посадовці адміністрації Трампа провели внутрішні наради щодо потенційного накладання санкцій на представників ЄС.

Вони додають, що найімовірнішими варіантами санкцій є візові обмеження, але наразі Державний департамент США не ухвалив остаточного рішення.

"Такий крок став би безпрецедентною дією, яка б загострила боротьбу адміністрації Трампа проти того, що вона вважає спробою Європи придушити консервативні голоси", – ідеться в публікації Reuters.

Раніше стало відомо, що адміністрація Трампа дала вказівку американським дипломатам у Європі розпочати лобістську кампанію проти Акта про цифрові послуги, щоб домогтися його зміни або скасування.

У липні Державний департамент США розкритикував Європу за свободу слова, заявляючи, що її регулювання соціальних мереж та інших онлайн-платформ є "орвелівською" цензурою.