США пообіцяли Литві узгоджувати рішення щодо розміщення військ без несподіванок

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Сполучені Штати не будуть робити несподіваних кроків при прийнятті рішень про розгортання військ в Литві, Європі та в усьому світі.

Про це він сказав у вівторок, 26 серпня, на пресконференції із міністеркою оборони Литви Довіле Шакалієне, цитує LRT, передає "Європейська правда".

Вітакер зазначив, що Вашингтон регулярно консультується з союзниками при перегляді своєї військової присутності.

"Ми постійно визначаємо, як ми розгортаємося, і, що найважливіше, ми визначаємо, які загрози існують як для Сполучених Штатів, так і для наших союзників", – сказав він.

Він наголосив, що США збираються прийняти рішення про розгортання військ як у Європі, так і в усьому світі.

"Але я взяв на себе кілька зобов'язань, і я знаю, що адміністрація поділяє цю думку. По-перше, не буде ніяких сюрпризів. Ми будемо проводити всебічні консультації з нашими союзниками. І ми забезпечимо, щоб не було прогалин у безпеці та потенціалі", – сказав він.

Шакалієне своєю чергою заявила, що "ситуація в Україні є одним з ключових факторів, що визначають майбутнє розміщення американських військ в Європі".

"Сьогодні посол запевнив нас, що Сполучені Штати не залишать прогалин у безпеці. Це розуміння чітко демонструє нашу відданість", – додала вона.

Як пише литовський мовник, Вітакер перебуває в Литві в рамках перегляду розгортання американських військ в Європі. Литва хоче, щоб США залишили в країні приблизно 1000 військовослужбовців, які зараз там дислокуються.

Звернемо увагу, що ЗМІ писали, що США планують відігравати мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки України. А віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив із заявою щодо того, що європейські країни повинні взяти на себе основні фінансові зобов’язання у майбутній угоді щодо гарантій безпеки для України.

Як повідомлялось, Румунія готова надати НАТО військові бази в межах гарантій безпеки для України.

Читайте також: Переконати Трампа, змусити Путіна. Що почув Зеленський у Білому домі та чого чекати далі.