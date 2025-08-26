США пообещали Литве согласовывать решения по размещению войск без неожиданностей

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты не будут делать неожиданных шагов при принятии решений о развертывании войск в Литве, Европе и во всем мире.

Об этом он сказал во вторник, 26 августа, на пресс-конференции с министром обороны Литвы Довиле Шакалиене, цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Уитакер отметил, что Вашингтон регулярно консультируется с союзниками при пересмотре своего военного присутствия.

"Мы постоянно определяем, как мы разворачиваемся, и, что самое важное, мы определяем, какие угрозы существуют как для Соединенных Штатов, так и для наших союзников", – сказал он.

Он подчеркнул, что США собираются принять решение о развертывании войск как в Европе, так и во всем мире.

"Но я взял на себя несколько обязательств, и я знаю, что администрация разделяет это мнение. Во-первых, не будет никаких сюрпризов. Мы будем проводить всесторонние консультации с нашими союзниками. И мы обеспечим, чтобы не было пробелов в безопасности и потенциале", – сказал он.

Шакалиене в свою очередь заявила, что "ситуация в Украине – один из ключевых факторов, определяющих будущее размещение американских войск в Европе".

"Сегодня посол заверил нас, что Соединенные Штаты не оставят пробелов в безопасности. Это понимание четко демонстрирует нашу преданность", – добавила она.

Как пишет литовский вещатель, Уитакер находится в Литве в рамках пересмотра развертывания американских войск в Европе. Литва хочет, чтобы США оставили в стране примерно 1000 военнослужащих, которые сейчас там дислоцируются.

Обратим внимание, СМИ писали, что США планируют играть минимальную роль в любых гарантиях безопасности Украины. А вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с заявлением о том, что европейские страны должны взять на себя основные финансовые обязательства в будущем соглашении о гарантиях безопасности для Украины.

Как сообщалось, Румыния готова предоставить НАТО военные базы в рамках гарантий безопасности для Украины.

