Венс: Європа має взяти "левову частку" витрат на гарантії безпеки для України

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що європейські країни повинні взяти на себе основні фінансові зобов’язання у майбутній угоді щодо гарантій безпеки для України.

Про це він заявив в інтерв’ю американським ЗМІ, його слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Венс заявив, що європейські країни повинні будуть взяти на себе "левову частку" витрат на гарантії безпеки для України.

"Я не думаю, що ми повинні нести це тягар. Президент, безумовно, очікує, що Європа відіграватиме провідну роль у цьому питанні", – сказав він.

Віцепрезидент США пояснив таку риторику тим, що це європейський континент та європейська безпека.

"Президент чітко дав зрозуміти, що вони повинні активізуватися в цьому питанні", – додав він.

Лідери держав "коаліції рішучих" на зустрічі у вівторок, 19 серпня, домовились найближчим часом провести переговори зі США щодо "надійних гарантій безпеки" для України.

А зранку в середу, 20 серпня, у штаб-квартирі НАТО відбулося засідання Північноатлантичної ради на рівні послів держав-членів НАТО, під час якого обговорювалися результати перемовин у Вашингтоні та процеси щодо підготовки гарантій безпеки для України.

Зустріч проводилася в рамках підготовки до круглого столу за участю військового керівництва держав НАТО (начальники генеральних штабів), яке відбувся пізніше цього ж дня.

