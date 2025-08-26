Глава МЗС Угорщини знову погрожує Україні зупинкою постачань електроенергії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто знову натякає на те, що його країна може припинити постачання електроенергії до України після українських атак на нафтопровід "Дружбу".

Про це міністр сказав у програмі "Година воїнів", а його слова наводить Vasarnap, повідомляє "Європейська правда".

Сійярто поскаржився, що в Україні проводиться "дуже відверта антиугорська політика", і українці, за його словами, очікують, що "Брюссель та їхні угорські ставленики" достатньо тиснутимуть на Угорщину, щоб вона зайняла позицію, яка відповідає інтересам України.

Міністр сказав, що Угорщина забезпечує 30-40% українського імпорту електроенергії, та натякнув, що у цьому секторі угорський уряд може створити "труднощі" для України.

"Українцям краще пам’ятати про це, коли вони за різними столами планування вирішують, чи бомбити нафтопровід "Дружба", чи ні. Тож нехай це буде в їхніх думках", – заявив угорський міністр.

Одночасно він запевнив, що "ми не хочемо нічого поганого для українського народу та українських сімей, ми кращі за це".

Це не перша така погроза з боку угорського міністра. 18 серпня він уже робив натяки, що Угорщина може зупинити поставку електроенергії в Україну.

Варто зазначити, що постачання електроенергії Україні здійснюють угорські трейдери на комерційних засадах, воно не надається у вигляді допомоги.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що слова українського президента Володимира Зеленського щодо нафтопроводу "Дружба" "матимуть довготривалі наслідки".

24 серпня Зеленський підтвердив версію "Європейської правди" про зв'язок між ударами по нафтопроводу "Дружба", що забезпечує постачання нафти в Угорщину, та українсько-угорського діалогу, де головним питанням є вето Орбана на рішення у рамках підготовки до вступу України в ЄС.



