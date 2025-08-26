Глава МИД Венгрии снова угрожает Украине остановкой поставок электроэнергии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто снова намекает на то, что его страна может прекратить поставки электроэнергии в Украину после украинских атак на нефтепровод "Дружба".

Об этом министр сказал в программе "Час воинов", а его слова приводит Vasarnap, сообщает "Европейская правда".

Сийярто пожаловался, что в Украине проводится "очень откровенная антивенгерская политика", и украинцы, по его словам, ожидают, что "Брюссель и их венгерские ставленники" достаточно будут давить на Венгрию, чтобы она заняла позицию, которая отвечает интересам Украины.

Министр сказал, что Венгрия обеспечивает 30-40% украинского импорта электроэнергии, и намекнул, что в этом секторе венгерское правительство может создать "трудности" для Украины.

"Украинцам лучше помнить об этом, когда они за разными столами планирования решают, бомбить нефтепровод "Дружба" или нет. Поэтому пусть это будет в их мыслях", – заявил венгерский министр.

Одновременно он заверил, что "мы не хотим ничего плохого для украинского народа и украинских семей, мы лучше".

Это не первая такая угроза со стороны венгерского министра. 18 августа он уже делал намеки, что Венгрия может остановить поставку электроэнергии в Украину.

Стоит отметить, что поставки электроэнергии Украине осуществляют венгерские трейдеры на коммерческих началах, они не предоставляются в виде помощи.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что слова украинского президента Владимира Зеленского относительно нефтепровода "Дружба" "будут иметь долговременные последствия".

24 августа Зеленский подтвердил версию "Европейской правды" о связи между ударами по нефтепроводу "Дружба", обеспечивающему поставки нефти в Венгрию, и украинско-венгерским диалогом, где главным вопросом является вето Орбана на решения в рамках подготовки к вступлению Украины в ЕС.