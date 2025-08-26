У Єврокомісії прокоментували наміри Польщі зменшити виплати та меддопомогу біженцям з України

Держави-члени ЄС мають забезпечити українцям, які користуються тимчасовим захистом, необхідний медичний захист та засоби для існування, але в той самий час рівень соціальних і сімейних виплат, а також медичної допомоги залежить від рішення кожної окремої держави-члена.

Про це заявив журналістам у Брюсселі 26 серпня речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, передає кореспондентка "Європейської правди".

Рішення про суму матеріального забезпечення чи обсяг медичної допомоги для українських біженців приймає кожна держава ЄС окремо, проте має забезпечувати українцям базові засоби для існування та меддопомогу.

"Щодо соціальних виплат і медичних виплат. Рівень соціальних і сімейних виплат відрізняється від однієї держави-члена до іншої", – наголосив Ламмерт.

Він повідомив, що, відповідно до директиви ЄС, "держави-члени мають забезпечити, якщо у бенефіціарів немає достатніх власних ресурсів, надати особам, які користуються тимчасовим захистом, необхідну допомогу у сфері соціального забезпечення, медичної допомоги та засобів до існування".

"Однак директива про тимчасовий захист не передбачає суми або мінімального порогу соціальної допомоги. Її рівень залишається на розсуд держав-членів", – підкреслив речник Єврокомісії.

"Необхідна допомога передбачена директивою, але поріг або мінімальний поріг не передбачено. Це те, що я можу сказати", – додав він.

"Держави-члени ухвалили продовження тимчасового захисту на Раді із внутрішніх справ у липні до 2027 року. Зробивши це, ЄС зміцнює свою непохитну відданість підтримці України стільки, скільки буде потрібно", – наголосив Маркус Ламмерт.

Як повідомляла "Європейська правда", новий законопроєкт президента Польщі Кароля Навроцького, що обмежує допомогу українцям, передбачає доступ до послуг та охорони здоров'я лише для тих громадян, які працюють і сплачують внески в Польщі.

25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький заветував нову редакцію закону про допомогу громадянам України.

Також він анонсував законодавчу ініціативу, яка у Кримінальному кодексі Польщі прирівняє "бандерівський символ" до нацистських і комуністичних символів.

У Києві попередили Польщу про наміри "реагувати", якщо Сейм заборонить червоно-чорну символіку.