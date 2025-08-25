У Києві попередили Польщу про наміри "реагувати", якщо Сейм заборонить червоно-чорну символіку

У Києві попередили Польщу про потенційну реакцію, якщо Сейм країни заборонить червоно-чорну символіку.

Про це сказало дипломатичне джерело у коментарі "Європейській правді", реагуючи на озвучені Навроцьким ініціативи.

Президент Польщі Кароль Навроцький у понеділок, 25 серпня, анонсував законодавчу ініціативу, яка у Кримінальному кодексі Польщі прирівняє "бандерівський символ" до нацистських і комуністичних символів.

"Ми аналізуємо правовий вимір прийнятих рішень і їх можливий вплив на становище українських громадян у Польщі", – заявило на дипломатичне джерело.

За його словами, Київ вдячний офіційній Варшаві за всі попередні рішення на користь наших співгромадян і вірить, що буде забезпечене дотримання їхніх прав не гірше, ніж в інших країнах Європейського Союзу.

"Водночас будь-які політизовані рішення про нібито прирівнювання українських символів до нацистських і комуністичних можуть спровокувати посилення негативних настроїв в українському суспільстві та вимагатимуть реагування української сторони", – наголосили там.

Зазначимо, ще 14 серпня Навроцький закликав Сейм заборонити "бандерівський прапор" у Польщі після інцидентів, що сталися під час концерту білоруського репера у Варшаві.

У понеділок, 25 серпня, польський президент також вирішив накласти вето на закон, який стосується допомоги українським втікачам від війни, що не мають роботи у Польщі.

Польський віцепрем'єр Кшиштоф Гавковський розкритикував таке рішення Кароля Навроцького та заявив, що воно означає кінець інтернету Starlink для України.