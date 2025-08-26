В Еврокомиссии прокомментировали намерения Польши уменьшить выплаты и медпомощь беженцам из Украины

Государства-члены ЕС должны обеспечить украинцам, которые пользуются временной защитой, необходимую медицинскую защиту и средства к существованию, но в то же время уровень социальных и семейных выплат, а также медицинской помощи зависит от решения каждого отдельного государства-члена.

Об этом заявил журналистам в Брюсселе 26 августа представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, передает корреспондент "Европейской правды".

Решение о сумме материального обеспечения или объеме медицинской помощи для украинских беженцев принимает каждое государство ЕС отдельно, однако должно обеспечивать украинцам базовые средства к существованию и медпомощь.

"Относительно социальных выплат и медицинских выплат. Уровень социальных и семейных выплат отличается от одного государства-члена к другому", – подчеркнул Ламмерт.

Он сообщил, что, согласно директиве ЕС, "государства-члены должны обеспечить, если у бенефициаров нет достаточных собственных ресурсов, предоставить лицам, пользующимся временной защитой, необходимую помощь в сфере социального обеспечения, медицинской помощи и средств к существованию".

"Однако директива о временной защите не предусматривает суммы или минимального порога социальной помощи. Ее уровень остается на усмотрение государств-членов", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

"Необходимая помощь предусмотрена директивой, но порог или минимальный порог не предусмотрен. Это то, что я могу сказать", – добавил он.

"Государства-члены приняли продление временной защиты на Совете по внутренним делам в июле до 2027 года. Сделав это, ЕС укрепляет свою непоколебимую приверженность поддержке Украины столько, сколько потребуется", – подчеркнул Маркус Ламмерт.

Как сообщала "Европейская правда", новый законопроект президента Польши Кароля Навроцкого, ограничивающий помощь украинцам, предусматривает доступ к услугам и здравоохранению только для тех граждан, которые работают и платят взносы в Польше.

25 августа президент Польши Кароль Навроцкий ветировал новую редакцию закона о помощи гражданам Украины.

Также он анонсировал законодательную инициативу, которая в Уголовном кодексе Польши приравняет "бандеровский символ" к нацистским и коммунистическим символам.

В Киеве предупредили Польшу о намерениях "реагировать", если Сейм запретит красно-черную символику.