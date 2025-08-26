Майбутня прем'єрка Литви свої перші закордонні візити хоче здійснити до Польщі та України

У Литві Інга Ругінене, яку 26 серпня Сейм затвердив на посаду прем'єр-міністерки, заявила про намір здійснити свої перші на посаді закордонні візити до Польщі та України.

Заяву Ругінене наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Про свої потенційні закордонні візити на посаді очільниці литовського уряду Ругінене сказала перед голосуванням у Сеймі, відповідаючи на запитання журналістів.

"Безумовно, якщо говорити про зовнішню політику, то першими візитами будуть Україна і Польща. Це дуже важливо", – зазначила вона.

За її словами, найважливішим завданням буде затвердження програми роботи уряду, складання чіткого плану заходів і якнайшвидше початок його реалізації.

Ругінене також додала, що готова працювати, слухати і прислухатися.

"Мій стиль завжди полягав у командній роботі. Я командна людина і закликаю всі фракції, незалежно від поглядів і думок, працювати разом як команда", – сказала вона.

26 серпня литовський Сейм затвердив кандидатуру соціал-демократки Інги Ругінене на посаду прем'єр-міністерки.

Формально Ругінене стане прем'єр-міністром, коли президент видасть указ про прем'єр-міністра і вона складе присягу в Сеймі.

Зазначимо, Ругінене матиме 15 днів, щоб винести свою програму уряду на голосування в Сеймі. Уряд офіційно розпочне роботу після затвердження парламентом нової програми.

Цього ж дня біля будівлі президентського палацу і парламенту Литви проходить акція протесту "День ганьби" – активісти обурені рішенням литовських соціал-демократів підписати угоду про формування нового коаліційного уряду з партією "Зоря Німану".

