Будущая премьер Литвы свои первые зарубежные визиты хочет совершить в Польшу и Украину

В Литве Инга Ругинене, которую 26 августа Сейм утвердил на должность премьер-министра, заявила о намерении совершить свои первые в должности зарубежные визиты в Польшу и Украину.

Заявление Ругинене приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

О своих потенциальных зарубежных визитах в должности главы литовского правительства Ругинене сказала перед голосованием в Сейме, отвечая на вопросы журналистов.

"Безусловно, если говорить о внешней политике, то первыми визитами будут Украина и Польша. Это очень важно", – отметила она.

По ее словам, важнейшей задачей будет утверждение программы работы правительства, составление четкого плана мероприятий и скорейшее начало его реализации.

Ругинене также добавила, что готова работать, слушать и прислушиваться.

"Мой стиль всегда заключался в командной работе. Я командный человек и призываю все фракции, независимо от взглядов и мнений, работать вместе как команда", – сказала она.

26 августа литовский Сейм утвердил кандидатуру социал-демократки Инги Ругинене на пост премьер-министра.

Формально Ругинене станет премьер-министром, когда президент издаст указ о премьер-министре и она примет присягу в Сейме.

Отметим, что у Ругинене будет 15 дней, чтобы вынести свою программу правительства на голосование в Сейме. Правительство официально начнет работу после утверждения парламентом новой программы.

В этот же день у здания президентского дворца и парламента Литвы проходит акция протеста "День позора" – активисты возмущены решением литовских социал-демократов подписать соглашение о формировании нового коалиционного правительства с партией "Заря Ниману".

Подробнее читайте в статье: Бомбить Киев, отменить санкции: почему в правительстве Литвы готовы к союзу с друзьями Путина.