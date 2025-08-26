У Литві – багатотисячний протест проти нової керівної коаліції

Біля будівлі президентського палацу і парламенту Литви проходить акція протесту "День ганьби" – активісти обурені рішенням литовських соціал-демократів підписати угоду про формування нового коаліційного уряду з партією "Зоря Німану".

Про це пише Delfi, передає "Європейська правда".

У вівторок, 26 серпня, активісти зібралися біля будівлі президентського палацу і парламенту, обурені рішенням литовських соціал-демократів підписати угоду про формування нового коаліційного уряду з партією "Зоря Німану" та фракцією "Союз литовських фермерів, зелених і християнських сімей".

"День ганьби настане тоді, коли соціал-демократи, ще раз порушивши слово, передадуть управління країною в руки "Зорі Німану", яку очолює наклепник і брехун, і приєднають до них людей, які підкоряються Томашевському (Вальдемар Томашевський, лідер проросійської партії "Виборча акція поляків", що входить до фракції "Союзу литовських фермерів...". – Ред.)", – заявили організатори акції протесту.

Фото: Delfi

Фото: Delfi

Учасники акції почали збиратися біля будівлі президентського палацу об 11:00, звідти учасники підуть на площу Незалежності, мітинг продовжиться біля парламенту.

Організатори протесту мають намір вручити президенту Гітанасу Науседі петицію, яку підписали понад 77 тисяч людей.

"Ми просимо вас, як президента Республіки, висловити своє несхвалення коаліції, що формується, не призначати на посади міністрів політиків "Зорі Німану" і Союзу християнських сімей та/або тих, хто своєю діяльністю і публічними заявами становить загрозу державності Литви", – йдеться в петиції.

Фото: Delfi

Фото: Delfi

Зазначимо, цього дня парламент проголосує за кандидатку на посаду прем'єр-міністра – Інгу Ругінене. Потім вона матиме 15 днів, щоб винести свою програму уряду на голосування в Сеймі.

Уряд офіційно розпочне роботу після затвердження парламентом нової програми.

Науседа вважає рішення литовських соціал-демократів підписати угоду про формування нового коаліційного уряду з партією "Зоря Німану" помилкою.

