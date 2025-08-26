У Бенілюксі впевнені: майбутнє України та Молдови – спільне у ЄС

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель заявив, що країни Бенілюксу вірять – Молдова та Україна мають спільне майбутнє у Європейському Союзі.

Про це він сказав під час пресконференції у вівторок, 26 серпня, передає "Європейська правда".

Беттель зараз перебуває в Одесі з міністром закордонних справ Бельгії Максимом Прево, а також генеральною директоркою з питань європейської співпраці Міністерства закордонних справ Нідерландів Гелен Баккер, де вони зустрілися із главою українського МЗС Андрієм Сибігою.

Під час пресконференції Беттель заявив, що приїхав до Одеси з Молдови, де за його словами, "немає волі говорити про майбутнє однієї країни без іншої".

"Ми віримо – і після тих обговорень теж – що майбутнє у них спільне. І що не можна використовувати одну країну проти іншої, як це хотіла б робити Росія", – сказав він, маючи на увазі вступ України в ЄС.

Як відомо, фактичний початок переговорів України про вступ заблокований з боку угорського прем’єра Віктора Орбана, який активно використовує тему вступу України до ЄС у своїх внутрішньополітичних інтересах.

Зокрема, угорська влада влаштувала маніпулятивне опитування громадян щодо того, чи згодні вони на вступ України до ЄС, та стверджує, що 95% проголосували проти.

Вето Угорщини порушило питання про "розрив" пакета України і Молдови, аби не погіршити позиції президентки Молдови Маї Санду перед осінніми парламентськими виборами. Проте у ЄС вірять у можливість подолати вето Орбана невдовзі після початку головування Данії у Раді ЄС, тож цього сценарію поки вдалося уникнути.

Нещодавно очільник Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна проти розділення України та Молдови на шляху до ЄС.

