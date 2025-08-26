В Бенилюксе уверены: будущее Украины и Молдовы – совместное в ЕС

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что страны Бенилюкса верят – Молдова и Украина имеют общее будущее в Европейском Союзе.

Об этом он сказал во время пресс-конференции во вторник, 26 августа, передает "Европейская правда".

Беттель сейчас находится в Одессе с министром иностранных дел Бельгии Максимом Прево, а также генеральным директором по вопросам европейского сотрудничества Министерства иностранных дел Нидерландов Хелен Баккер, где они встретились с главой украинского МИД Андреем Сибигой.

Во время пресс-конференции Беттель заявил, что приехал в Одессу из Молдовы, где, по его словам, "нет свободы говорить о будущем одной страны без другой".

"Мы верим – и после тех обсуждений тоже – что будущее у них общее. И что нельзя использовать одну страну против другой, как это хотела бы делать Россия", – сказал он, имея в виду вступление Украины в ЕС.

Как известно, фактическое начало переговоров Украины о вступлении заблокировано со стороны венгерского премьера Виктора Орбана, который активно использует тему вступления Украины в ЕС в своих внутриполитических интересах.

В частности, венгерские власти устроили манипулятивный опрос граждан о том, согласны ли они на вступление Украины в ЕС, и утверждают, что 95% проголосовали против.

Вето Венгрии подняло вопрос о "разрыве" пакета Украины и Молдовы, чтобы не ухудшить позиции президента Молдовы Маи Санду перед осенними парламентскими выборами. Однако в ЕС верят в возможность преодолеть вето Орбана вскоре после начала председательства Дании в Совете ЕС, поэтому этого сценария пока удалось избежать.

Недавно глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что его страна против разделения Украины и Молдовы на пути в ЕС.

Читайте также материал "ЕвроПравды": Удар по "Дружбе" и звонок Трампа: все об угрозе разделения Молдовы и Украины на пути в ЕС