Премʼєр Бельгії застеріг від конфіскації заморожених російських активів

Бельгійський премʼєр-міністр Барт де Вевер виступив проти конфіскації заморожених російських активів, більшість яких перебуває у депозитарії Euroclear у Бельгії.

Про це він сказав на пресконференції у Берліні у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

На думку де Вевера, російські активи найкраще залишити замороженими у Euroclear до завершення мирних переговорів між Росією та Україною.

"Значна частина цих коштів заморожена в Брюсселі в Euroclear. Я знаю, що є уряди, які намагаються конфіскувати ці гроші. Але я хотів би попередити, що з юридичного погляду це не так просто", – сказав він.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні держави заморозили близько 300 млрд євро російських активів, що зберігаються в їхніх юрисдикціях.

Відтоді триває дискусія про те, як саме можна використати ці активи для допомоги Україні.

Нині держави "Групи семи" разом із Євросоюзом використовують відсотки від прибутку, генерованого цими активами, для надання Україні позики вартістю 50 млрд доларів.

Європейський парламент у липні закликав держави ЄС до конфіскації заморожених російських державних активів для спрямування цих коштів на оборону та відбудову України.

