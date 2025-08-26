Премьер Бельгии предостерег от конфискации замороженных российских активов

Бельгийский премьер-министр Барт де Вевер выступил против конфискации замороженных российских активов, большинство которых находится в депозитарии Euroclear в Бельгии.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Берлине во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

По мнению де Вевера, российские активы лучше всего оставить замороженными в Euroclear до завершения мирных переговоров между Россией и Украиной.

"Значительная часть этих средств заморожена в Брюсселе в Euroclear. Я знаю, что есть правительства, которые пытаются конфисковать эти деньги. Но я хотел бы предупредить, что с юридической точки зрения это не так просто", – сказал он.

Как известно, после полномасштабного вторжения России в Украину западные государства заморозили около 300 млрд евро российских активов, хранящихся в их юрисдикциях.

С тех пор продолжается дискуссия о том, как именно можно использовать эти активы для помощи Украине.

Сейчас государства "Группы семи" вместе с Евросоюзом используют проценты от прибыли, генерируемой этими активами, для предоставления Украине займа стоимостью 50 млрд долларов.

Европейский парламент в июле призвал государства ЕС к конфискации замороженных российских государственных активов для направления этих средств на оборону и восстановление Украины.

