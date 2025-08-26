Очільники МЗС та Міноборони збережуть посади у новому уряді Литви
Майбутня прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене і президент Гітанас Науседа домовилися розпочати зустрічі кандидатів до уряду з в.о. міністра закордонних справ Кястутісом Будрісом і в.о. міністра оборони Довіле Шакалієне.
Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".
За словами Ругінене, з приводу цих кандидатур ніколи не виникало суперечок ні в партії, ні за її межами.
Вона також зазначила, що не чула від Науседи явних претензій на адресу чинних міністрів, скоріше, він просив її висловити свою думку і дати чітку оцінку.
"Зрозуміло, що першими на переговори з президентом підуть Кястутіс Будріс і Довіле Шакалієне, а прізвища інших міністрів будуть оголошені трохи пізніше", – сказала Ругінене журналістам у вівторок після зустрічі з Науседою.
26 серпня литовський Сейм затвердив кандидатуру соціал-демократки Інги Ругінене на посаду прем'єр-міністерки.
Формально Ругінене стане прем'єр-міністром, коли президент видасть указ про прем'єр-міністра і вона складе присягу в Сеймі.
Уряд офіційно розпочне роботу після затвердження парламентом нової програми.
Цього ж дня біля будівлі президентського палацу і парламенту Литви пройшла акція протесту "День ганьби" – активісти обурені рішенням литовських соціал-демократів підписати угоду про формування нового коаліційного уряду з партією "Зоря Німану".
