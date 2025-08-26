Главы МИД и Минобороны сохранят должности в новом правительстве Литвы

Будущая глава правительства Литвы Инга Ругинене и президент Гитанас Науседа договорились начать встречи кандидатов в правительство с и.о. министра иностранных дел Кястутисом Будрисом и и.о. министра обороны Довиле Шакалиене.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

По словам Ругинене, по поводу этих кандидатур никогда не возникало споров ни в партии, ни за ее пределами.

Она также отметила, что не слышала от Науседы явных претензий в адрес действующих министров, скорее, он просил ее высказать свое мнение и дать четкую оценку.

"Понятно, что первыми на переговоры с президентом пойдут Кястутис Будрис и Довиле Шакалиене, а фамилии других министров будут объявлены чуть позже", – сказала Ругинене журналистам во вторник после встречи с Науседой.

26 августа литовский Сейм утвердил кандидатуру социал-демократки Инги Ругинене на должность премьер-министра.

Формально Ругинене станет премьер-министром, когда президент издаст указ о премьер-министре и она примет присягу в Сейме.

Правительство официально начнет работу после утверждения парламентом новой программы.

В этот же день у здания президентского дворца и парламента Литвы прошла акция протеста "День позора" – активисты возмущены решением литовских социал-демократов подписать соглашение о формировании нового коалиционного правительства с партией "Заря Немана".

Подробнее читайте в статье: Бомбить Киев, отменить санкции: почему в правительстве Литвы готовы к союзу с друзьями Путина.