Французький міністр розповів про зустріч з очільниками НАБУ і САП

Французький міністр-делегат у справах Європи Бенжамен Аддад у понеділок провів зустріч із керівниками українських антикорупційних установ, які перебувають у Брюсселі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Аддад написав на Х.

Французький урядовець розповів, що зустрівся з директором НАБУ Семеном Кривоносом та керівником САП Олександром Клименком.

"Підтвердив нашу підтримку боротьбі з корупцією та незалежності антикорупційних органів – невід'ємної складової європейського курсу України", – додав він без подальших подробиць.

J’ai reçu hier Semen Kryvonos, directeur du @nab_ukr, et Oleksandr Klymenko, chef du Parquet spécialisé anticorruption.



Je leur ai réaffirmé notre soutien à la lutte contre la corruption et à l’indépendance des agences y travaillant, essentielles à la trajectoire 🇪🇺 de 🇺🇦. pic.twitter.com/9mqLs65xqo – Benjamin Haddad (@benjaminhaddad) August 26, 2025

"Європейська правда" раніше дізналась, що керівники НАБУ і САП цього тижня перебувають у Брюсселі, де проводять зустрічі з європейськими посадовцями.

Серед іншого, у вівторок Семен Кривонос і Олександр Клименко мають зустрітись із єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос.

Як повідомляла "Європейська правда", 22 липня Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт №124214, що узалежнює НАБУ і САП від генерального прокурора.

Після цього ЄС дипломатичними каналами передав Києву попередження про наслідки у разі, якщо парламент не знайде голоси для повноцінного скасування норм проєкту 12414.

31 липня Верховна Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533, покликаний виправити ситуацію з незалежністю НАБУ і САП. Невдовзі документ був підписаний президентом Володимиром Зеленським.