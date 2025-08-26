Французький міністр розповів про зустріч з очільниками НАБУ і САП
Французький міністр-делегат у справах Європи Бенжамен Аддад у понеділок провів зустріч із керівниками українських антикорупційних установ, які перебувають у Брюсселі.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Аддад написав на Х.
Французький урядовець розповів, що зустрівся з директором НАБУ Семеном Кривоносом та керівником САП Олександром Клименком.
"Підтвердив нашу підтримку боротьбі з корупцією та незалежності антикорупційних органів – невід'ємної складової європейського курсу України", – додав він без подальших подробиць.
J’ai reçu hier Semen Kryvonos, directeur du @nab_ukr, et Oleksandr Klymenko, chef du Parquet spécialisé anticorruption.– Benjamin Haddad (@benjaminhaddad) August 26, 2025
Je leur ai réaffirmé notre soutien à la lutte contre la corruption et à l’indépendance des agences y travaillant, essentielles à la trajectoire 🇪🇺 de 🇺🇦. pic.twitter.com/9mqLs65xqo
"Європейська правда" раніше дізналась, що керівники НАБУ і САП цього тижня перебувають у Брюсселі, де проводять зустрічі з європейськими посадовцями.
Серед іншого, у вівторок Семен Кривонос і Олександр Клименко мають зустрітись із єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос.
Як повідомляла "Європейська правда", 22 липня Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт №124214, що узалежнює НАБУ і САП від генерального прокурора.
Після цього ЄС дипломатичними каналами передав Києву попередження про наслідки у разі, якщо парламент не знайде голоси для повноцінного скасування норм проєкту 12414.
31 липня Верховна Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533, покликаний виправити ситуацію з незалежністю НАБУ і САП. Невдовзі документ був підписаний президентом Володимиром Зеленським.